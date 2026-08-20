İnternette Gasp Çetesi Yakalandı - Son Dakika
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İnternette Gasp Çetesi Yakalandı

İnternette Gasp Çetesi Yakalandı
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Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkekleri gasp eden 6 şüpheli operasyonda yakalandı.

ANKARA'da, internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden tanıştığı erkekleri ilişki vaadiyle evlerine veya otellerine çağırıp gasp yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kestiği, tehdit ettikleri, darbederek değerli eşyalarını ve paralarını gasbettikleri ortaya çıktı.

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, 'hacker' tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, 'yazıcı' sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, 'Balkız' sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerinde darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği ve kaçış için 'kovan' koduyla şüphelileri kaçıran bir şüpheli olduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kamera görüntüleri tek tek izlenerek birçok eylem tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternette Gasp Çetesi Yakalandı - Son Dakika

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