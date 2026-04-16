IOM, Lübnan-İsrail Ateşkesini Memnuniyetle Karşıladı

16.04.2026 21:47
IOM, Lübnan'daki ateşkesi destekleyerek sivillerin korunmasına çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

IOM'dan Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Lübnan'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafları buna uymaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması mutlak öncelik olmaya devam etmeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki yerinden edilmenin boyutunun şaşırtıcı derecede büyük olduğuna işaret edilen açıklamada, "(İsrail saldırıları) Bu çatışma nedeniyle 1 milyondan fazla insan yerinden edildi ve şu anda ülke genelinde 700'den fazla toplu barınma alanında 141 binden fazla kişi barınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ailelerin birçoğunun aşırı kalabalık ve birincil derecedeki ihtiyaçlarından mahrum yaşadığı vurgulandı.

"2 binden fazla can kaybı yaşandı"

Lübnan'daki insani bedelin yıkıcı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 binden fazla can kaybı yaşandı. Sağlık tesisleri ve çalışanları saldırıya uğradı ve kritik altyapı yıkıldı veya ciddi şekilde hasar gördü. Ateşkes olsa dahi kriz henüz bitmedi, yıkım devam ediyor. Aileler artık var olmayan evlerine geri dönemez. Yeniden inşa, sürekli finansman ve kritik kaynaklar gerektirecektir. Bunlar olmadan yerinden edilme uzun süre devam etme riski taşır, potansiyel olarak yıllarca sürebilir."

Açıklamada, IOM'un Lübnan'ın toparlanması için uluslararası topluma desteğini sürdürme çağrısı yer aldı.

Lübnan hükümeti ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır olunduğuna işaret edilen açıklamada, "Ateşkes ilk adım. Hayat kurtarmak ve insanların yeniden inşa etmelerini sağlamak için ateşkesin sürdürülmesi şart." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
