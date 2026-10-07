IOM, Yemen'de 201 bin 217 kişinin çatışmalar yüzünden evini terk ettiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Yemen'de 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Yemen'de çatışmaların başlamasından bu yana toplam 201 bin 217 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu sayı her geçen gün artarken insani ihtiyaçlar da aynı oranda büyüyor. En çok ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için gereken kaynaklar ise endişe verici bir hızla tükeniyor." ifadeleri kullanıldı.

Krizin tırmanış hızının endişe verici boyutlarda olduğu kaydedilen açıklamada, IOM verilerine göre, eylül ortasında, yerinden edilenlerin sayısının 76 bin olduğu ve ay sonuna gelindiğinde bu rakamın 145 bini ve bugün ise 200 bini aştığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "İnsanlar canlarını kurtarmak için kaçıyor ancak sığınabilecekleri güvenli bir yer bulamıyor. Bugün barınmaya, gıdaya ve güvenliğe ihtiyaçları var. Ekiplerimiz sahada ancak gerekli finansman mevcut değil. Bağışçıları derhal harekete geçmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gecikilen her günün can kaybına yol açtığını vurgulayan Pope, şunları kaydetti:

"Yemen, unutulmuş bir krize dönüşmemeli. Dünyanın yardım etmek için imkanları var ve bu imkanlar derhal kullanılmalı."

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.