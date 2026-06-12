Iowa'da Fırtına Faciası: 1 Ölü - Son Dakika
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Iowa'da Fırtına Faciası: 1 Ölü

Iowa\'da Fırtına Faciası: 1 Ölü
12.06.2026 13:30
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ABD'nin orta kesimlerini etkileyen fırtına ve kasırgalar nedeniyle Iowa'da bir kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre, kasırga ve fırtına, Iowa eyaleti başta olmak üzere ABD'nin orta kesimlerindeki birçok bölgeyi vurdu.

Yetkililerin açıklamasına göre, Iowa'da 54 yaşındaki bir kişi fırtına sırasında devrilen bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Şiddetli rüzgarlar, orta batı bölgesinde çok sayıda kasırganın oluşmasına yol açtı. Bölgede fırtınalar nedeniyle yüz binlerce kişinin elektriği kesildi, çok sayıda bina hasar gördü ve bazı uçuşlar iptal edildi.

Bölgeden gelen görüntüler, bazı evlerin çatılarının tamamen uçtuğunu ve birçok yapıda ağır hasar meydana geldiğini gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iowa'da Fırtına Faciası: 1 Ölü - Son Dakika

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