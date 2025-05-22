İpek Eserlerin Restorasyonu Zorlayıcı Süreç

SUZHOU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Parçalanma, çürüme, gevrekleşme ve solma gibi durumlardan zarar görmeye yatkınlık gösteren ipekten yapılma kültürel kalıntıların korunması zorlu bir süreç içeriyor. İpek restorasyon uzmanları, bu eserleri modern teknoloji ve geleneksel el işçiliğinin yardımıyla hayata döndürmeye çalışıyor.

Suzhou İpek Müzesi'nde çalışan Chen Yanlu ve meslektaşları için kültürel eserlerin restorasyonu, eserlere mümkün olduğunca orijinal görünümlerini geri kazandırma ve gelecekte daha rafine tekniklerin ortaya çıkması halinde yeniden işlemeye alan açma anlamına geliyor.