Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otomobilde 26 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında tespit edilen bir otomobilde narkotik arama köpeği ile arama yapıldı.
Araçta 26 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İpekyolu'nda 26,8 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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