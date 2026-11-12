İpsala Belediye Başkanı Kerman, Kanal İpsala projesini Kaymakam Güzel ile inceledi

İpsala Belediye Başkanı Kerman, Kanal İpsala projesini Kaymakam Güzel ile incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ile Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde süren Kanal İpsala projesinin çalışmalarını yerinde gördü. Kerman, projenin ilçeye değer kazandıracağını ifade ederek çalışmaları yakından izlediklerini aktardı.
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Köprü Mahallesi'nde yapımı devam eden Kanal İpsala projesindeki çalışmaları inceledi.
Kerman, yaptığı açıklamada, Kaymakam Güzel ile birlikte proje alanında incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Kanal İpsala projesinin ilçeye değer katacağını ifade eden Kerman, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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