İpsala Cumhuriyet Anaokulunda Maarif Modeli oyun etkinliği gerçekleştirildi

İpsala ilçesinde Cumhuriyet Anaokulunda "Maarifin Kalbinde Oyun" temalı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık katıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, oyunun çocukların öğrenme, keşfetme, üretme ve sosyal gelişim süreçlerindeki önemine dikkati çekildi.

Kaymakam Güzel ve beraberindekiler, öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerin oyun ve etkinliklerine eşlik etti.