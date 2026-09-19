İpsala\'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi

İpsala'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin İpsala ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, 1. Hudut Tabur Komutanı İstihbarat Yarbay Gürkan Karaca, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.
Programda, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olanlar rahmet ve minnetle anıldı, gazilere şükran sunuldu.
Törende, gazilerin vatan savunmasında gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlığın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: AA
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