İpsala'da çeltik hasat sezonu açıldı, Kaymakam Güzel biçerdöver kullandı
İpsala'da çeltik üretim sezonunun hasat dönemine girilmesi dolayısıyla düzenlenen programda Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, üretici Hasan Yavaş'a ait tarlada biçerdöverle hasat yaptı. Programda ilçenin tarımsal üretimi ve çeltik tarımının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.
İpsala'da çeltik üretim sezonunun hasat dönemine girilmesi dolayısıyla program düzenlendi.
İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, ilçe protokolüyle çeltik üreticisi Hasan Yavaş'a ait tarlada gerçekleştirilen hasat programına katıldı.
Güzel, biçerdöverle çeltik hasadını gerçekleştirdi, ardından üreticiyle bir araya geldi.
Programda, ilçenin tarımsal üretimi, çeltik tarımının geliştirilmesi ve üreticilerin emeğinin desteklenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA
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