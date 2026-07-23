İpsala'da Dolu Zararında Hasar Tespiti - Son Dakika
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İpsala'da Dolu Zararında Hasar Tespiti

İpsala\'da Dolu Zararında Hasar Tespiti
23.07.2026 21:51
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İpsala'da dolu yağışı sonrası tarım alanlarında hasar tespiti çalışmaları başladı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

İpsala ilçesinin köylerinde ekili olan ve bazı yerlerde ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu. Dolu afeti sonrası İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'in talimatıyla İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, teknik personel doludan etkilenen tarım alanlarını inceleyerek ürünlerde meydana gelen zararları kayıt altına alıyor. Ekiplerin hasarın boyutunu belirlemeye yönelik saha çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, TARSİM Tarım Sigortası bulunan ve ürünleri dolu nedeniyle zarar gören üreticilere önemli bir hatırlatmada bulundu. Üreticilerin, mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik sürecin hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için zaman kaybetmeden TARSİM'e hasar ihbarında bulunmaları gerektiği belirtildi.

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını bildirirken, dolu afetinden etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

Doğal Afet, Güncel, İpsala, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala'da Dolu Zararında Hasar Tespiti - Son Dakika

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