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İpsala'da jandarma personeline kurum içi gelişim eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Programda, personele elektronik kelepçe kullanımı, KADES uygulamasının amacı ve kullanımı ile 6284 sayılı Kanun konularında eğitim verildi.