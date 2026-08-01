İpsala\'da Kaymakam ve Başkan Esetçe\'yi Ziyaret Etti

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile Esetçe beldesini ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Güzel ve Belediye Başkanı Kerman, Esetçe'de Belediye Başkanı Cemal Deniz, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

Belediyeyi ziyaret eden Güzel, Belediye Başkanı Deniz'den beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Güzel, ziyarette gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Program kapsamında camide eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencilerini de ziyaret eden Güzel ve Kerman, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kaymakam Güzel ve Belediye Başkanı Kerman, ziyaretin son bölümünde belde merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.