İpsala'da "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği EBA iyi uygulamalar haritasına girdi - Son Dakika
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İpsala'da "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği EBA iyi uygulamalar haritasına girdi

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İpsala\'da "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği EBA iyi uygulamalar haritasına girdi
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İpsala Atatürk Ortaokulunda uygulanan "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği, EBA'nın İyi Uygulamalar haritasına girerek MEB düzeyinde örnek uygulamalar arasına alındı. Etkinlikle öğrencilerin problem çözme, tasarım ve algoritma oluşturma becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İpsala Atatürk Ortaokulunda hayata geçirilen "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği, Yenilikçi Sınıf EBA platformunun "İyi Uygulamalar" haritasında yer alarak Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde örnek uygulamalar arasına girdi.

Okulun Yenilikçi Sınıf ortamında gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin problem çözme, araştırma, tasarım, iş birliği ve algoritma oluşturma gibi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kodlama temelli çalışma sayesinde öğrencilerin düşünen, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanırken, uygulamanın EBA platformunun "İyi Uygulamalar" haritasında yer alması ilçedeki eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı.

İpsala Atatürk Ortaokulunun söz konusu başarısı, yenilikçi eğitim uygulamalarının öğrencilerin becerilerini geliştirmedeki önemini ortaya koydu.

Çalışmada emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tebrik edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İpsala'da "Kendi Oyunumuzu Kodluyoruz" etkinliği EBA iyi uygulamalar haritasına girdi - Son Dakika
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