İpsala\'da toprak işlemesiz tarım konferansında iklime uyum teknikleri ele alındı

İpsala'da toprak işlemesiz tarım konferansında iklime uyum teknikleri ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İpsala'da düzenlenen konferansta sürdürülebilir tarım uygulamaları, anıza ekim yöntemleri ve değişen iklim koşullarına uyum sağlayan üretim teknikleri ele alındı. Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve toprak kaynaklarının korunmasının önemine değindi.
İpsala ilçesinde, "Trakya'da Anıza Ekim Uygulamaları ve Değişen İklim Koşullarında Sürdürülebilir Tarım Teknikleri: Toprak İşlemesiz Tarım" konulu konferans düzenlendi.
İpsala AVM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve ilçe protokolü katıldı.
Konferansta, sürdürülebilir tarım uygulamaları, tarım topraklarının korunması, anıza ekim yöntemleri ve değişen iklim koşullarına uyum sağlayan üretim teknikleri ele alındı.
Kaymakam Güzel de programda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve toprak kaynaklarının korunmasının önemine değindi.
Kaynak: AA
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