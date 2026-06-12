Ticaret Bakanlığı: Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 ton üzerinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › İpsala Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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