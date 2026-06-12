İpsala Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İpsala Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

12.06.2026 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 3 milyar TL'yi aşan 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı: Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 ton üzerinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Kaynak: DHA

İpsala Gümrük Kapısı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış Özdemir Barış Özdemir:
    yine biraz tutup biraz sıvıştıracak işte fark etmez 0 0 Yanıtla
  • Sedef Sahin Sedef Sahin:
    iyi bir operasyon ama ne yazık ki ülkenin genel durumu gözönüne alındığında bu tür başarılar yeterli değil avrupa'da bu kadar büyük kaçakçılık olayı yaşanmıyo çünkü sistemler daha sıkı işliyo 0 0 Yanıtla
  • Özlem Göksu Özlem Göksu:
    eskiden böyle şeyler olmazdı bu kadar açık açık gümrük kapısında mı tutuyolar işte herkes biliyor neler döndüğünü ama kimse bir şey yapamıyo bana sorarsanız sistem çökmüş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
12’nci kattan düşüp yaralanan Ecrin’in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik 12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:24
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Fenerbahçe’ye çuvalla para verecek
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 09:25:09. #7.13#
SON DAKİKA: İpsala Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.