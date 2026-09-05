İpsala Kaymakamı Güzel, Paşaköy'de gazi Yusuf Galak'ı ve köylüleri ziyaret etti - Son Dakika
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İpsala Kaymakamı Güzel, Paşaköy'de gazi Yusuf Galak'ı ve köylüleri ziyaret etti

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İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Paşaköy'de yaşayan gazi Yusuf Galak'ı evinde ziyaret ederek sağlık ve huzur dileklerini iletti. Güzel, daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Paşaköy'de yaşayan gazi Yusuf Galak'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği Galak ile bir süre sohbet ederek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Güzel, daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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