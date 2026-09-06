İpsala Kaymakamı Güzel, yeni eğitim yılı öncesi okulları ziyaret edip hazırlıkları inceledi
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okulları ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Güzel, eğitim süreçleri ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel okulları ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel yeni eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıkları inceledi.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerle eğitim-öğretim süreçleri, ihtiyaçlar ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Güzel, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık da yer aldı.
Kaynak: AA
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