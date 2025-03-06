İpsala Kaymakamı Sevgili, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

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İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Sevgili, Devlet Su İşleri sosyal tesislerinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Devletin şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Sevgili, bu ülkenin şehit ve gazilerin üstün mücadelesi ile bugünlere geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.