İpsala MYO'dan Çorlu'ya Ziyaret - Son Dakika
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İpsala MYO'dan Çorlu'ya Ziyaret

İpsala MYO\'dan Çorlu\'ya Ziyaret

Trakya Üniversitesi İpsala MYO heyeti, firma ziyaretleriyle mesleki işbirliklerini geliştirdi.

30.12.2024 10:48
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Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu heyeti Çorlu'da firma ziyaretlerinde bulundu.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İpek Helvacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve Öğr. Gör. Emrah Aydın, Şişecam Paşabahçe ve Trakya Birlik Çorlu Entegre Tesisini ziyaret etti.

Dış paydaşlarla ilişkiler güçlendirmek ve öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde firma yetkilileriyle staj ve işbirliği süreçleri görüşüldü.

Zafer Doğan yeninden başkan seçildi

İpsala Avcıları, Amatör Balıkçıları ve Doğayı Koruma Derneği başkanlığına yeniden Zafer Doğan seçildi.

Genel kurul İpsala Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı genel kurulda tek liste ile gerçekleşen seçimde Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Doğan'ın yönetim kurulunda Anıl Ercan, Yıldıray Eker, Gürcan Kaya ve Süleyman Ardıç yer aldı.

Yeniden başkan seçilen Doğan, kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti.

İpsala İcra Müdürü Kuzu, öğrencilerle buluştu

İpsala İcra Müdürü Pınar Kuzu, İpsala Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Kariyer Günleri Programı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Tecrübelerini Mahkeme Büro Hizmetleri programı öğrencileriyle paylaşan Kuzu, öğrencilere mesleki bilgi verdi.

Etkinlik sonrası Kuzu'ya plaket takdim edildi.

-Saadet Partisi Havsa İlçe Kongresi

Saadet Partisi Havsa İlçe Başkanlığına Murat Aladağ seçildi.

Saadet Partisi Edirne İl Sorumlusu Bekir Demirkaya, Havsa ilçesinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Saadet Partisi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Demirkaya, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimlerde Murat Aladağ ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpsala MYO'dan Çorlu'ya Ziyaret - Son Dakika

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