Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de İpsala Sınır Kapısı\'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, Arnavutluk plakalı iki tırda gizlenmiş 51 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücüler gözaltına alınırken, göçmenler ise Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

25.02.2024 09:01  Güncelleme: 09:03
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Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına çıkış yapmak için farklı zamanlarda gelen iki tırı durdurdu.

Arnavutluk plakalı iki tırda yapılan aramada dorselere gizlenmiş 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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