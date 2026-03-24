İpsala Sınır Kapısı\'nda Kaçak Hayvan Ele Geçirildi

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda minibüste yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenen 2 alpaka, 9 cins tavuk ve 58 cins güvercin ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü durdurdu. Sürücü B.Ö. aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını belirtirken, ekipler şüphe üzerine arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı.