İpsala Sınır Kapısı\'nda Kaçak Hayvan Ele Geçirildi

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü durdurdu. Sürücü B.Ö. aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını belirtirken, ekipler şüphe üzerine arama yaptı. Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sürücü gözaltına alındı.
