 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İpsala Sınır Kapısı'nda Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İpsala Sınır Kapısı'nda Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir tırda yapılan x-ray taramasında, demir malzeme yüklü olduğu belirlenen dorsede gizlenmiş 29 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemleri devam ederken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

İpsala Sınır Kapısı\'nda Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı
15.12.2023 - 07:35,  Güncelleme: 07:35
Abone Ol

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.

Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Sürücü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunanistan, Suriye, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Sınır Kapısı'nda Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika


08:15
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mohammed Zakir Miah ve Chen Xuefeng, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mohammed Zakir Miah ve Chen Xuefeng, İstanbul'da yakalandı
07:45
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak
07:30
7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
01:10
Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti

Son Dakika
08:15 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Mohammed Zakir Miah ve Chen Xuefeng, İstanbul'da yakalandı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinin kız bebekleri olacak
07:30 7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
01:10 Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi
00:37 Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6, Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 08:26:48. #1.11#
SON DAKİKA: İpsala Sınır Kapısı'nda Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement