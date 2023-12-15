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Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, bir tırda Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Arnavutluk uyruklu sürücünün idaresindeki tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.
Yasal yükü demir malzeme olan tırın taramasında, farklı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine dorse açıldı.
Dorsede gizlenmiş, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
Sürücü ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İpsala Sınır Kapısı'nda Suriyeli düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika