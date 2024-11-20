Irak, 27 Yıl Sonra Nüfus Sayımına Başladı

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BAĞDAT, 20 Kasım (Xinhua) -- Irak, 27 yıl aradan sonra ülke genelinde ilk kez nüfus ve konut sayımına başladı.

Tüm Iraklıları sayım ekipleriyle işbirliği yapmaya çağıran Irak Planlama Bakanı Muhammed Tamim, bunun "ülkenin geleceğini şekillendirmek için hayati önem taşıdığını" vurguladı.

Geçmiş yıllarda Irak her 10 yılda bir nüfus sayımı yapmaktaydı ancak ABD'nin 2003'teki işgalinden bu yana nüfus sayımı yapılmadı. Son sayım 1997 yılında gerçekleştirilmişti.