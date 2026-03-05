Irak, Askeri Çözümleri Reddetti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ın askeri çözümü reddettiğini, uluslararası krizlerin çözümünde diyalog ve diplomasiden yana olduklarını söyledi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Sudani, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudani, bölgede yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Irak olarak askeri çözümler yaklaşımını reddediyoruz. Uluslararası krizlerin çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor." dedi.

Hollandalı Bakan da hükümetinin, Irak'ın barışı güçlendirmeye yönelik tutumunu takdir ettiğini belirtti.

Yeşilgöz-Zegerius, savaşların olumsuz etkilerinin yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını, tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, bölgenin yeni çatışmalardan uzak tutulmasının önemine vurgu yaptı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.