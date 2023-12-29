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Irak Başbakanı, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti - Son Dakika
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Irak Başbakanı, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşme sonrası, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını açıkladı. Sudani, Irak güçlerinin artık iyi durumda olduğunu ve yeni bir döneme geçmek istediklerini belirtti. Ayrıca, İspanya'nın DEAŞ karşıtı mücadelede Irak'a verdiği desteği unutmadıklarını ifade etti.

Irak Başbakanı, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti
29.12.2023 - 00:21,
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi.

Sudani, ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Irak güçlerinin artık iyi durumda olduklarını belirten Sudani, güvenlik güçlerine eğitim, istişare ve istihbarat desteği sağlayan koalisyon güçleri ile yeni bir döneme geçmek istediklerini dile getirdi.

Sudani, koalisyon güçlerinin önemli bir parçası olan İspanya'nın DEAŞ karşıtı mücadelede Irak'a vermiş olduğu desteği unutmadıklarını ifade etti.

Son günlerde Irak'taki koalisyon güçlerine yönelik saldırılara işaret eden Sudani, hükümetin bu saldırılara yönelik tepkisinin net olduğunu ve bu tür saldırıların Irak'ın istikrarı ve güvenliğini hedef aldığını belirtti.

Kaynak: AA
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