Irak Başbakanı: “Kalkınma Yolu Projesi’nin temelini atmak için Erdoğan’ı davet edeceğiz”

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceklerini belirtti.

Zeydi, Irak devlet televizyonuna özel açıklamalarda bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi'ni Irak'ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, projenin ülkenin "üçüncü nehri" olacağını ifade etti.

Zeydi, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile geçen gün görüştük (Bağdat'ta) konuyu ele aldık. Kalkınma Yolu Projesi'nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet edeceğiz. Proje bütçenin onaylanmasının ardından hayata geçirilmeye başlanacak." dedi.

Irak'ın petrol üretiminde 10 milyon varil hedefi

Irak'ın petrol üretimini artırmaya yönelik planlarına da değinen Zeydi, 2032 yılına kadar günlük petrol üretiminin 10 milyon varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin sürece değinen Zeydi, 3 silahlı grupla ilgili dosyanın tamamlandığını, 4 grupla daha müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

"Silahların devletin elinde toplanması, geri dönüşü olmayan nihai bir karardır." ifadelerini kullanan Zeydi, 30 Haziran 2027 itibarıyla devlet kontrolü dışında silah kalmamasını hedeflediklerini vurguladı.

Yabancı güçlerin ülkedeki varlığının sona ermesinin, silah taşımak için öne sürülen gerekçeleri de ortadan kaldıracağını söyleyen Zeydi, "Irak'ta danışman sıfatıyla dahi hiçbir ABD askeri bulunmuyor." dedi.

Sincar'daki duruma da değinen Zeydi, "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) ile Sincar Dağı'nın teslim edilmesi ve örgüt mensuplarının Haşdi Şabi bünyesine katılması konusunda anlayış birliğine varıldığını kaydetti.

"Irak hiçbir savaşa katılmayacak"

Irak'ın bölgesel ve uluslararası gerilimler karşısındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeydi, "Irak herhangi bir savaşa katılmayacak. Irak taraflar arasında bir buluşma ve diyalog noktası olmayı sürdürecek." dedi.

Irak'ın petrol ihracatının bölgesel koşullar nedeniyle zaman zaman durduğunu, zaman zaman yeniden başladığını belirten Irak Başbakanı, petrol ihracatını güvence altına almak ve Irak'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni boru hattı ağları üzerinde çalıştıklarını ve ülkenin petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, petrol ihracatında Ceyhan güzergahını yeniden etkinleştirmek için de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.