Irak Başbakanı Kerkük İl Meclisinin İlk Toplantısının 11 Temmuz'da Yapılmasını İstedi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük İl Meclisinin ilk toplantısının 11 Temmuz'da yapılmasını istedi.

Başbakanlık basın ofisi, Sudani'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

"Federal hükümetin Kerkük dahil olmak üzere 2005'ten bu yana yerel seçim yapılmayan valiliklerde yerel seçimleri düzenlemeyi başarmasının ardından, bizim himayemizde sandalye kazanan güçler arasında diyalog görüşmeleri gerçekleştirildi." ifadesini kullanan Sudani, söz konusu diyalog görüşmeleri sonucunda yerel seçimlerde kazanan güçlerden "Kerkük'ü Yönetme Koalisyonu"nun kurulduğunu anımsattı.

Kerkük İl Meclisinde sandalye kazanan üyeleri 11 Temmuz tarihinde il meclisinin ilk toplantısını yaşça en büyük üye başkanlığında gerçekleştirmeye çağıran Sudani, söz konusu toplantının saat 13: 00'de Kerkük Valiliği binasında yapılmasını istedi.

Irak Başbakanı, Kerkük'teki ilgili siyasi güçleri, siyasi diyaloglarda mutabakata varılan hususların uygulanmasının tamamlanması konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

Kerkük İl Meclisi 1'i kota olmak üzere 16 sandalyeye sahip. Irak'ta 18 Aralık 2023 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Kerkük İl Meclisinde Türkmenler 2, Araplar 6 Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) 5, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2 ve Hristiyan kotası da 1 sandalye kazanmıştı.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamamıştı. Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da seçimleri boykot etmişti.

İl meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti.