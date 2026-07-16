Irak Başbakanı'ndan İHA Saldırısına Sert Yanıt - Son Dakika
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Irak Başbakanı'ndan İHA Saldırısına Sert Yanıt

16.07.2026 16:49
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Ali ez-Zeydi, Erbil'e yönelik İHA saldırısını kınayarak güvenlik tedbirleri alacaklarını belirtti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Erbil'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınayarak, ülkenin güvenliğini hedef alan saldırılara karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zeydi, Erbil hava sahasını ihlal eden İHA saldırısını, Irak halkının istikrarını ve devlet inşası ile toplumsal barış yönündeki kararlı ilerleyişini hedef alan "çaresiz girişimler" olarak değerlendirdi.

Bu tür eylemlere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini aktaran ve saldırıyı kınayan Zeydi, ilgili güvenlik kurumları ile askeri birliklere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçleriyle koordinasyon içinde çalışarak benzer saldırıların tekrarlanmasını önlemek ve Irak'ın her bölgesinde toplumun güvenliğini tehdit eden kişi ve gruplara karşı gerekli tüm tedbirleri alma talimatı verdi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil semalarında 8 bombalı insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Politika, Güncel, Erbil, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı'ndan İHA Saldırısına Sert Yanıt - Son Dakika

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