Irak Başbakanı'ndan Tarihi Ziyaret Vurgusu
Başbakan Zeydi, ziyaretlerinin tarihi ilişkileri güçlendirmeye odaklandığını belirtti.
Irak Başbakanı Zeydi: "Bizim bu ziyaretimiz protokol icabı değil ancak asırlar öncesine dayanan ilişkilerimizin pekiştirilmesinin bir nişanesidir"
Kaynak: AA
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