Irak Başbakanı Zeydi, 4 başbakan yardımcısı için Meclis'ten perşembe oturumu istedi - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, 4 başbakan yardımcısı için Meclis'ten perşembe oturumu istedi

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, boş ve yeni bakanlıklardaki atamalar için Meclis Başkanlığına yazı göndererek gelecek perşembe oturumu önerdi. Farklı partilere mensup 4 başbakan yardımcısının oylanması beklenirken Zeydi, yardımcıların maaş almayacağını bildirdi.

BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, başbakan yardımcılıkları ile boş bulunan ve yeni oluşturulan bakanlıklarda görev alacakların oylanması için Meclis Başkanlığına yazı göndererek oturum tarihinin belirlenmesini istedi.

Zeydi, oylama oturumu için gelecek perşembe gününün belirlenmesini önerdi.

Başbakan Zeydi, başbakan yardımcılarının görevleri kapsamında herhangi bir maaş ve mali tahsisat almayacağını, ayrıca ofisleri için yeni personel ataması yapılmayacağını bildirdi.

Zeydi kabinesinde İçişleri, Savunma, Planlama İmar, İskan ve Belediyeler ile Yükseköğretim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler, Göç ve Göçmenler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koltukları boş bulunuyor.

Irak'ta Yapay Zeka ile devlet bakanlıklarının oluşturulması da gündemde bulunuyor.

Farklı partilere mensup 4 başbakan yardımcısının Meclis'te oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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