Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile Stratejik Ortaklık Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile Stratejik Ortaklık Kuracak

14.07.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Zeydi, Washington'da ABD ile stratejik ortaklık ilan etmek amacıyla bulunduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Washington ziyaretinin sıradan bir ziyaret olmayacağını belirterek, ABD ile stratejik bir ortaklığın ilan edilmesi amacıyla ABD'ye geldiklerini söyledi.

Zeydi, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'na gösterdiği sıcak karşılama ve misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Zeydi, "Washington ziyaretimiz sıradan bir ziyaret olmayacak. ABD ile stratejik bir ortaklığı ilan etmek amacıyla buradayız." ifadelerini kullandı.

Milislerin silahlarının devlete teslim edilmesi konusunda sorulan bir soruya Zeydi, şu yanıtı verdi:

"30 Eylül'den sonra herhangi bir silahlı grubun varlığına ihtiyaç kalmayacak, güvenlik güçlerimiz topraklarımızı koruyabilecek kapasiteye sahip. 30 Eylül sonrası kimsenin devlet dışında silah taşımasına izin vermeyeceğiz. Bazı silahlı gruplardan çok sayıda silah teslim alındı. Siyasi faaliyete yönelmeyi tercih edenlerle ise iş birliği yapacağız."

Zeydi, Irak'ın terör örgütü DEAŞ ile ABD desteğiyle mücadele ettiğini belirterek, bu savaşta 400 milyar dolardan fazla zarara uğradıklarını söyledi.

"Irak'ta bazı şehirler hala yıkık durumda." diyen Zeydi, "Bazı insanlarımız hala mülteci kamplarında yaşıyor ve bunları evlerine geri döndürmek istiyorum. OPEC'ten hakkımızın verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Irak Başbakanı Zeydi, bazı bakanlardan oluşan heyetle ilk yurt dışı ziyareti için ABD'ye gitmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile Stratejik Ortaklık Kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

19:46
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:59:14. #7.13#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Zeydi, ABD ile Stratejik Ortaklık Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.