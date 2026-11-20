Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine itidal ve sağduyu çağrısında bulunarak, "Curf es-Sahar'da başlatılan süreç, Irak topraklarının tamamında devlet otoritesinin tesis edilmesinin başlangıcı olacak." dedi.

Zeydi, Curf es-Sahar'da görev yapan birliklere hitaben yaptığı konuşmada, Irak'ın tarihinde önemli bir dönemin şekillendiğini ifade ederek, güvenlik güçlerinden soğukkanlılıkla hareket etmelerini istedi.

Bölgede bulunan tüm unsurların birbirlerinin kardeşi olduğunu dile getiren Zeydi, "Aranızda düşman yok, karşınızda hasım yok. Hepsi bu vatanın evlatlarıdır ve onların kanı bizim kanımızdır." şeklinde konuştu.

Zeydi, mevcut sürecin dışlama değil, uzlaşma ve bütünleşme anlayışına dayandığını kaydederek, tüm unsurların tek bir bayrak, tek bir komuta ve tek bir hukuk çatısı altında silahlı kuvvetlere entegre olacağını belirtti.

Devletin otoritesi dışında silahlı güce izin verilmeyeceğini vurgulayan Zeydi, "Kararımız nettir. Devletin otoritesi dışında silah olmayacak, Irak'ın silahından başka silah bulunmayacak. Irak'ın kararı dışında karar, Irak bayrağından daha üstün bir bayrak olmayacak." dedi.

Zeydi, "Curf es-Sahar'da başlatılan süreç, Irak topraklarının tamamında devlet otoritesinin tesis edilmesinin başlangıcı olacak." diyerek anayasa ve hukukun egemen olduğu güçlü ve adil bir Irak'ın inşa edilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Son olarak Zeydi, "Bu, tek, güçlü, anayasa ve hukukla yönetilen bir Irak'ın başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ortak güvenlik güçleri, yeniden konuşlanma planı kapsamında petrol kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Curf es-Sahar bölgesine girmişti.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise hakkındaki petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.