Irak Başbakanı Zeydi ile Barrack, Bağdat'ta gerilimi azaltacak adımları görüştü - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi ile Barrack, Bağdat'ta gerilimi azaltacak adımları görüştü

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerilimin azaltılması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusunu görüştü. Bağdat'ta yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği de ele alındı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya gelerek, gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi amacıyla diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasını ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesi ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin ilerletilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgedeki gelişmeleri, bölgesel güvenlik ve istikrarın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdi.

Görüşmede, gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi amacıyla diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemine de vurgu yapıldı.

Bölge ülkeleri her anlamda birbiriyle bağlantılı vurgusu

Temsilci Barrack da Bağdat'ta Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Barrack, bölgedeki her ülkenin diğerleriyle bağlantılı olduğunu ve bir tarafta yaşanan değişimin diğerlerini de etkilediğini kaydetti.

Barrack, bölgedeki sorunların tek bir ülke veya dış güç tarafından çözülemeyeceğini belirterek, çözümün ancak bölge ülkelerinin sabır ve işbirliği içinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

"Irak tam olarak bunu yapıyor." diyen Barrack, "Başbakan Zeydi liderliğinde Irak, bağımlılık yerine egemenliği, durgunluk yerine yatırımı, vekalet ilişkileri yerine ortaklığı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD'nin Irak'ın yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ABD şirketleri ile Iraklı yetenekler için yeni fırsatlar oluşturulması ve herkesin yararına refahın inşa edilmesi konularında çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Barrack, egemen ve müreffeh bir Irak'ın, kendi istikrarının sorumluluğunu üstlenen bir bölge içinde yer almasının Iraklılar, komşu ülkeler ve ABD açısından olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Kaynak: AA
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