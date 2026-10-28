Irak Başbakanı Zeydi, Suriye'ye başbakan düzeyinde ilk resmi ziyaret için Şam'a gitti - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi, Suriye'ye başbakan düzeyinde ilk resmi ziyaret için Şam'a gitti

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle Suriye'ye gitti. Zeydi'nin başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi beklenirken, ziyaret Irak'tan Suriye'ye başbakan düzeyindeki ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle Suriye'ye gitti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zeydi'nin resmi ziyaret kapsamında Suriye'ye hareket ettiği belirtildi.

Zeydi'nin başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Zeydi'nin Şam ziyareti, Irak'tan Suriye'ye yapılan ilk resmi ve başbakan düzeyinde ziyaret olması özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA
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