(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti. Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Irak Başbakanı Sayın Ali Zeydi tarafından kabul edildik. İkili ilişkilerimizin muhtelif boyutlarını ele aldık ve iki ülke arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin ilerletilmesi noktasındaki kararlığımızı vurguladık."
Son Dakika › Güncel › Irak Başbakanı Zeydi, Türk Büyükelçiyi Kabul Etti - Son Dakika
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