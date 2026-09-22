Irak Başbakanı Zeydi ve ABD'li Rubio New York'ta stratejik ortaklığı ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak Başbakanı Zeydi ve ABD'li Rubio New York'ta stratejik ortaklığı ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Zeydi ve ABD\'li Rubio New York\'ta stratejik ortaklığı ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, New York'ta ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını görüştü. Zeydi silahların devlet otoritesinde kalması kararlılığını yinelerken Rubio Irak'a desteğini vurguladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklığı geliştirmenin yollarını ele aldı.

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeydi ve Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulundukları ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Başbakan Zeydi, Irak-ABD ilişkilerini pekiştirmek ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha üst bir seviyeye çıkarmak için çalıştığını teyit etti.

Zeydi ayrıca, Irak hükümetininin egemenlik sorumluklarını yerine getirme ve tüm silahların anayasal ilkelere uygun olarak devlet otoritesinde kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri hayata geçirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ise, Irak hükümeti ve halkına, iç istikrarın pekiştirilmesi, Irak halkının ekonomik ve dünyayla etkileşimine dair beklentilerinin karşılanması konularında verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Rubio ayrıca, devletin temellerini güçlendirmeyi ve istikrar ile ekonomik kalkınmayı daha da pekiştirmeyi amaçlayan hükümet tedbirlerine yönelik desteğini de dile getirdi.

Zeydi daha önce yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin tamamının Irak'tan çekileceğini belirtmişti. Irak Başbakanı, hükümetinin, silahların devletin kontrolünde toplanması konusunda silahlı gruplarla diyaloğu sürdürdüğünü ve bu konuda geri adım atmayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaMarco RubioNew YorkPolitikaEkonomiGüncelDünyaIrakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Mengen’deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“ AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
11:11
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 11:48:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı Zeydi ve ABD'li Rubio New York'ta stratejik ortaklığı ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement