Irak bazı sınır kapılarını kapattı, Zurbatiye ve Munziriye açık kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak bazı sınır kapılarını kapattı, Zurbatiye ve Munziriye açık kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak yönetimi, idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında bazı sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Zurbatiye ve Munziriye yolcu geçişlerine açıkken, Irak medyası kapatılan kapıların Şelamçe dahil İran sınırındaki geçiş noktalarını kapsadığını bildirdi.

Irak yönetimi, bazı sınır kapılarında idari ve güvenlik düzenlemeleri kapsamında çalışmalar başlatıldığını ve bu süreç nedeniyle kapıların kapatıldığını duyurdu.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, isim verilmeksizin bazı sınır kapılarında gerçekleşen ihlal ve usulsüzlüklerin aydınlatılması amacıyla gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırıldığı, soruşturma ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Sınır kapılarının başlatılan süreç nedeniyle kapatıldığı, Zurbatiye ve Munziriye sınır kapılarının ise yolcu geçişlerine açık olduğu belirtildi.

Irak medyasında ise kapatılan sınır kapılarının Şelamçe dahil İran sınırındaki bazı geçiş noktalarını kapsadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İran, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak bazı sınır kapılarını kapattı, Zurbatiye ve Munziriye açık kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in ölümüne soruşturma 2 doktor gözaltında Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüne soruşturma! 2 doktor gözaltında
Semih’in ölümünde şüpheden sanık yararlandı Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu Semih'in ölümünde şüpheden sanık yararlandı! Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
Fransa’da Haenel’in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV’den kaldırıldı Fransa'da Haenel'in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV'den kaldırıldı
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti
Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı

12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 13:03:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Irak bazı sınır kapılarını kapattı, Zurbatiye ve Munziriye açık kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement