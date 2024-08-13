Irak Cumhurbaşkanı Rebvar Taha'ya Kerkük Valisi olarak atama kararnamesini teslim etti

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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Rebvar Taha'yı Bağdat Sarayı'nda kabul ederek, Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini kendisine verdi." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

ITC, Kerkük'te Türkmenleri saat 18.00'de Kerkük Valiliği binası önünde bir araya gelip toplantıyı protesto etmeye çağırdı. Söz konusu gösteriye Kerkük'teki Araplar da katılacak.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.