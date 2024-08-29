Irak Cumhuriyeti Vatandaşlarına Türkiye'ye Vize Serbestisi

(ANKARA)- Irak Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerine vize serbestisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Buna göre; Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanacak.
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