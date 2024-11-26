Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi: "Kalkınma Yolu, Irak ve Türkiye arasında ekonomik entegrasyonu güçlendirecek" - Son Dakika
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Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi: "Kalkınma Yolu, Irak ve Türkiye arasında ekonomik entegrasyonu güçlendirecek"

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Kalkınma Yolu Projesinin Irak ve Türkiye arasında ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini belirtti.

26.11.2024 12:20
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Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Kalkınma Yolu Projesinin Irak ve Türkiye arasında ekonomik entegrasyonu güçlendireceğini belirtti.

Alevi, Irak ve Türkiye ilişkileri ile Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki ortaklığı AA muhabirine değerlendirdi.

"Irak ve Türkiye ilişkileri önemli ve çeşitlilik arz ediyor." diyen Alevi, "Bu ilişkiler, kadim ortak tarih ve kültür ile karşılıklı menfaat geçmişine dayanıyor. " ifadesini kullandı.

Irak ve Türkiye'nin bir çok alanda ortak çalışmalara imza attığını ifade eden Alevi, şunları kaydetti:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayındaki Irak ziyareti ile Başbakan Sudani ve Dışişleri Bakanımızın (Fuad Hüseyin) Türkiye ziyaretleri ortak çıkara dayalı ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladı. Ortak mutabakat zaptları imzaladık. Bu tür anlaşmalar, iki tarafın da oluşan boşlukları doldurma ve ikili ilişkileri geliştirme arzusunu gösteriyor."

"Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirecek"

Alevi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve bölge ülkeleri için son derece önemli olduğunu ve bu projeden en çok yararlanacak ülkelerin başında Irak ve Türkiye'nin geldiğini kaydetti.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İran, Güney Doğu Asya ve bazı Avrupa ülkelerinin de bu projeden faydalanacağını ifade eden Alevi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirecek. Bu, aynı zamanda bu ülkeler arasında malların ve insanların taşınmasını da kolaylaştıracak. Irak ve Türkiye arasında üst düzey ziyaretler her yıl büyük oranda devam ediyor. Aramızda bir çok konu var ki bu tür ziyaretleri zorunlu kılıyor. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak vizyonun gerçekleştirilmesi için karşılıklı üst düzey ziyaretler sürdürülecek."

Kaynak: AA

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