Irak Evi Hareketi'nden Hükümete Sınav Uyarısı

Irak Evi Hareketi Başkanı Muhi el-Ansari, hükümetin özellikle ekonomi ve güvenlik alanlarında önemli bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirterek, ülkedeki yapısal sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Ülkede yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gibi nedenlerle Ekim 2019'da patlak veren ve aylarca süren protestoların ardından ortaya çıkan oluşumlardan biri olan "Irak Evi Hareketi", sivil bir gençlik hareketi olarak öne çıkıyor.

Irak Evi Hareketi Başkanı Ansari, AA muhabirine ülkenin siyasi gündemi, hükümetin performansı, güvenlik, ekonomi ve Türkiye-Irak ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"2003 sonrası Irak siyasetinde ciddi deformasyonlar oldu"

"2003 sonrası Irak siyasetinde ciddi deformasyonlar oldu." diyen Ansari, siyasetin daha çok çıkar odaklı mezhebi ya da etnik mücadele alanına dönüştüğünü ifade etti.

Ansari, bu durumun toplumda siyasilere yönelik güveni zedelediğini ve dürüst vatandaşlarda siyasete katılmama isteği doğurduğunu dile getirdi.

Irak'ta mali ve idari yolsuzluklar ile yasa dışı silahlı yapıların gölgesinde gerçekleştirilen seçimlere güvenin azaldığını söyleyen Ansari, Irak Evi Hareketi olarak özellikle gençlerin siyasi sürece yeniden güven duymasını sağlayacak bir zemin oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Gençlerde siyasi bilinç ve vizyon oluşturmanın peşindeyiz"

Seçimleri siyasi faaliyetlerinin temel amacı olarak görmediklerini vurgulayan Ansari, şunları söyledi:

"Irak Evi Hareketi olarak seçimleri siyasi faaliyetin asıl gayesi olarak görmüyoruz. Ülkedeki karar alma mekanizmalarını etkileyebilecek, birlikte çalışma kültürünü benimseyen genç bir siyasi nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana geçen 5 yılda gençlerde siyasi bilinç ve vizyon oluşturmak için çalışıyoruz."

"Mevcut hükümet, büyük bir sınavdan geçecek"

Hükümetin icraatlarını yakından takip ettiklerini ve parlamento dışı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ansari, hükümetin önümüzdeki dönemde ciddi sınamalarla karşılaşacağını ifade etti.

Ansari, şunları kaydetti:

"Mevcut hükümet, (Başbakan Zeydi'nin temmuz ayında yapacağı) ABD ziyareti öncesinde de sonrasında da büyük bir sınavdan geçecek. Hükümet devlet yönetimi konusunda gerekli tecrübe ve stratejiye sahip mi? Yalnızca propaganda mı yapacak, yoksa sahada somut adımlar mı atacak? Ayrıca ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin oluşturduğu ortamda dengeyi koruyabilecek mi?

Irak'ta devlet kurumlarının güvenlik ve ekonomi alanlarında kırılgan olduğu görüldü. Ülkede ekonomik ve güvenlik göstergeleri oldukça kötü durumda. ABD ziyaretiyle ekonominin kısa sürede düzeleceğini beklemek yanılgı olur. Çünkü ABD bu konuda çeşitli şartlar ortaya koydu. ABD yönetiminin Irak'taki duruma sessiz kalması da zor görünüyor."

Silahların devlet tekelinde toplanmasında süre uzatımı gündemde

Ansari, Irak hükümetinin yasa dışı silahların teslimi için son tarihi defalarca eylül ayı sonu olarak açıkladığını ancak bu sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Ülkedeki işsizlik ve yolsuzluk meselesine de değinen Ansari, yaklaşık 1 milyon üniversite mezununun kamuya atanmayı beklediğini ancak devletin siyasi partilere aktarılan kaynaklar, yolsuzluk ve İran destekli silahlı grupların varlığı nedeniyle bu talebi karşılayacak kapasiteye sahip olmadığını savundu.

Ansari, "ABD, Irak'ta çıkarlarının peşinde. ABD aynı zamanda Irak'ın İran'ın ülkedeki nüfuzunun uzantısı olmasını istemiyor. Iraklılar olarak biz de kendi çıkarımızı öncelemeliyiz. Milli güvenlik meselemiz sadece silahla değil, dış politika güvenliği, ekonomi güvenliği, su güvenliği ve toplum güvenliğiyle de ilintilidir." ifadelerini kullandı.

Ansari, devlet kurumlarını zayıflatan yolsuzluklar ve siyasete duyulan güvensizlik nedeniyle yıl sonundan önce toplumsal hareketlilik yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bağdat-Erbil ilişkileri

Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilere ilişkin ise Ansari, iki yönetim arasındaki sorunların "siyasi şantaj" boyutuna ulaştığını öne sürdü.

Tarafların uzun yıllardır kök salmış ve askıda bırakılan temel sorunlara kalıcı çözümler üretemediğini dile getiren Ansari, şöyle konuştu:

"Bağdat, canı çektiği zaman Erbil'deki memur maaşlarını ödemiyor, Erbil de Bağdat'ı uluslararası mahkemelerde şikayet ediyor. Daha sonra siyasi anlaşmalarla sorunlar geçici olarak çözülüyor. İki taraf da gergin ve sorunlu ilişkilerden yarar sağlamanın peşinde."

Türkiye ile stratejik ilişkiler güçlendirilmeli

Türkiye ile stratejik ilişkilerin iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesini desteklediklerini belirten Ansari, su, petrol ve Kalkınma Yolu Projesi gibi ortak başlıklarda kararlı ve karşılıklı sorumluluk anlayışına dayalı bir uygulama süreci başlatılmasını beklediklerini ifade etti.

Ansari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile bölgeyi küresel ölçekte önemli bir ekonomik merkez haline getirecek sürdürülebilir bir ortaklığın inşa edilmesini, iki ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren konularda ise etkin koordinasyon mekanizmalarının oluşturulmasını ve bunun bölgesel güvenliğe olumlu katkı sağlamasını temenni ediyoruz."

Irak'ta su yönetiminin başarısız olduğunu dile getiren Ansari, "Su konusunda başkasını suçlamadan önce içerideki sorunlarımıza gerçek çözümler üretmemiz lazım. Su yönetimi konusunda kötü sınav veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta Başbakan Ali ez-Zeydi liderliğindeki hükümet, mayıs ayında Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Zeydi'nin ilk yurt dışı ziyaretini temmuz ayı içerisinde ABD'ye gerçekleştireceği bildirilmişti.