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Irak Güvenlik Heyeti Suudi Arabistan'da

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Irak'tan bir güvenlik heyeti, ikili güvenlik konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Irak'tan üst düzey bir heyetin, "ikili güvenlik konularını ele almak üzere" Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan haberde, "Irak'tan üst düzey bir güvenlik heyeti, bir dizi güvenlik konuları ve ortak meseleleri ele almak üzere Suudi Arabistan'a vardı." ifadelerine yer verildi.

Irak heyetine, Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Ofisi Direktörü Korgeneral Abdulemir eş-Şemri'nin liderlik ettiği aktarılan haberde, heyette ayrıca istihbarat, hava savunma ve terörle mücadele kurumlarından yetkililerin yer aldığı kaydedildi.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik konularının masaya yatırılacağı vurgulanan haberde, "Görüşülecek konular arasında insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra ikili güvenlik işbirliği ve koordinasyonu artırma yolları ele alınacak." denildi.

Suudi Arabistan, 28 Temmuz'da, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Güvenlik Heyeti Suudi Arabistan'da - Son Dakika

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