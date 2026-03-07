Irak Hava Sahası 3 Gün Daha Kapalı

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Irak hava sahasının kapatılma süresinin 3 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava sahasının tüm uçuşlara kapatılma süresinin 72 saat daha uzatıldığı bildirildi.

Kararın, 10 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı ve bunun geçici bir ihtiyati tedbir olarak uygulanacağı aktarıldı.???????