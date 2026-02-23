Irak, Hol Kampı'ndan 22 Bin Kişiyi Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak, Hol Kampı'ndan 22 Bin Kişiyi Kabul Etti

23.02.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak, Suriye'nin Haseke vilayetindeki Hol Kampı'ndan 22 bin kişiyi güvenli bir şekilde kabul etti.

Irak, Suriye'nin Haseke vilayetinde kapatılan Hol Kampı'ndan 22 bin kişiyi ülke topraklarına kabul ettiğini duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığında Stratejik İşler Danışmanı Said el-Ceyyaşi, Hol Kampı'nın tümüyle boşaltıldığını söyledi.

Kamptan 5 bin 600'den fazla aileden oluşan 22 bin kişinin 32 ayrı kafile halinde Irak'a nakledildiğini belirten Ceyyaşi, transfer sürecinin Irak Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve diğer bazı kurumların koordinasyonunda güvenli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Hol Kampı'nın tahliyesinin başarıyla büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Ceyyaşi, Irak'a nakledilecek son bir kafilenin kaldığını ifade etti.

Ceyyaşi, kamptan getirilen ailelerle ilgilenmek üzere uluslararası, ulusal ve hükümet düzeyinde dört teknik grubun görev yaptığını belirtti.

Irak Yüksek Yargı Konseyinin bu gruplardan birine liderlik ettiğini aktaran Ceyyaşi, Göçmen ve Çalışma bakanlıklarının da birer gruba öncülük ettiğini söyledi.

Ceyyaşi, söz konusu grupların çocukların korunması, hukuki işlemler ve rehabilitasyon alanlarında da çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Suriye'nin Haseke ilinde, geçen ay düzenlenen operasyonla terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı'nın boşaltıldığı bildirilmişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Fadi el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda kalan son kişilerin de tahliye edildiğini söylemişti.

Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyordu.

Terör örgütü YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

YPG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, Hol Kampı'ndan 22 Bin Kişiyi Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray’ı korkutan tablo Galatasaray'ı korkutan tablo
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 16:27:50. #7.11#
SON DAKİKA: Irak, Hol Kampı'ndan 22 Bin Kişiyi Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.