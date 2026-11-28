Irak hükümeti, federal sistem çatısı altında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) anayasal statüsüne saygı gösterme taahhüdünü yineledi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abudi yaptığı açıklamada, Bağdat ile Erbil arasındaki krizin çözümü için 1 Aralık'ta düzenlenmesi beklenen ulusal diyalog toplantısının önemine işaret etti.

Abudi, "1 Aralık'ta yapılması beklenen diyaloğu, anayasaya dayanan ve tüm Iraklıların yüksek çıkarlarını önceleyen milli bir anlayışla bekliyoruz." dedi.

IKBY'nin federal sistem çatısı altındaki anayasal statüsüne saygı göstermenin "değişmez bir hukuki yükümlülük" olduğunu belirten Abudi, Kürtlerin Irak'ın milli dokusunun ayrılmaz bir parçası olduğunu, tüm Iraklıların hak ve yükümlülükler bakımından eşit olduğunu kaydetti.

Abudi, Başbakan Ali ez-Zeydi hükümetinin milli ilkelerinden ve hükümet programından sapmayacağını ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Abdudi, "Irak topraklarının hiçbir yerinde devletin otoritesi dışında silaha, petrol veya para kaçakçılığına ve Irak halkının servetinin tüketilmesine izin verilemez." diye konuştu.

IKBY'deki petrol sahaları ve sınır kapılarının devredilmesi planı

Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

Ayrıca Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolündeki petrol sahalarının yönetiminin de Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını belirtmişti.

Irak hükümetinin söz konusu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.