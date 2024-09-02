Irak Hükümeti, Başbakanın ofisindeki dinleme iddialarını yalanladı

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Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisinde siyasetçilere yönelik "dinleme ağı"nın bulunduğu iddiasının hükümete karşı "yanıltıcı kampanya" olduğunu ve adli yönden incelendiğini açıkladı.

Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Çeşitli alanlardaki çalışmalarını engellemeye yönelik yine hükümete karşı yanıltıcı kampanyalar yürütüldüğünü izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avvadi, şunları kaydetti:

"Bazı konularla ilgili doğrudan hükümete yönelik suçlamalarda bulunuluyor, yanlış ve imalı bilgiler veriliyor. Bunlar, şu an adli incelemede bulunuyor. Yürütme erki, bu konuda yargının ne açıklayacağını bekliyor. Hükümetin hukuka uyma ve yargı kararlarına saygı gösterme konusundaki tutumunu da yineliyoruz."

Hükümetin yargı ve yasama otoriteleriyle sürekli ve yakın işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Avvadi, yolsuzlukla ve her türlü hukuk ihlaliyle mücadelenin sürdürülmesini desteklediklerini belirtti.

Sudani'nin ofisinde siyasetçileri "dinleme ağı"nın kurulduğu iddiası

Irak Başbakanı'nın ofisinde görevli Muhammed Cuhi isimli memurun, ülkedeki bazı siyasetçi ve parti başkanlarıyla milletvekillerinin cep telefonlarını dinlemek için "dinleme ağı" kurduğu iddia edilmişti.

Yargının Muhammed Cuhi dahil Sudani'nin ofisinde çalışan yaklaşık 30 kişiyi, ağın içinde yer aldıkları gerekçesiyle tutukladığı öne sürülmüştü.

Dinleme ağının Başbakan Sudani'nin direktifleriyle çalıştığı da iddialar arasında yer almıştı. Eski başbakanlardan Nuri el-Maliki, eski Meclis Başkanı ve Takkadüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi, Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin el-Mendelavi, Şii dini ve siyasi liderlerden ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile diğer bazı siyasetçilerin de dinlendiği iddia ediliyor.

Yüksek Yargı, dinleme ağı soruşturmasını yalanladı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisinde siyasetçilere yönelik "dinleme ağı"nın soruşturulduğu iddiasının gerçek olmadığını açıklamıştı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Muhammed Cuhi Ağı" davası olarak bilinen vakanın soruşturulmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan bilgiler doğru değil. Bunlar, analize dayalı yazılar olması nedeniyle de gerçeklerden uzaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Sudani'den ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.