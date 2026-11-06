Irak hükümeti hava sahasında uçuş kısıtlaması iddialarını reddetti

Irak hükümeti hava sahasında uçuş kısıtlaması iddialarını reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak hükümeti, bölgede olası askeri hareketlilik nedeniyle hava sahasında uçuşlara geçici kısıtlama getirildiği iddialarını yalanladı. Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, INA'ya açıklamasında kısıtlama olmadığını, tüm hava koridorlarının açık ve trafiğin sürdüğünü söyledi.
BAĞDAT (AA) – Irak hükümeti, bölgede olası askeri hareketlilik nedeniyle ülke hava sahasında uçuş trafiğine geçici kısıtlamalar getirildiği yönündeki haberleri yalanladı.
Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke hava sahasında uçuşlara yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını belirtti.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Abbudi, tüm hava koridorlarının uçuşlara açık olduğunu ve Irak hava sahasındaki hava trafiğinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA
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