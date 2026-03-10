Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak - Son Dakika
Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Haberin Videosunu İzleyin
Irak, İHA\'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
10.03.2026 21:05
Irak hükümeti, insansız hava araçlarına karşı kullanılacak bir savunma sistemi satın alma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı'na yetki verildi.

Irak hükümetinin, insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alma kararı verdiği bildirildi.

SAVUNMA SİSTEMİ ALACAKLAR

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Burada alınan karar kapsamında İçişleri Bakanlığı'na insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullanılacak savunma sistemi satın alınması için yetki verildi.

İHALAR GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

Irak'ta son yıllarda özellikle askeri üsler, diplomatik misyonlar ve güvenlik tesisleri çevresinde insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırılar güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Irak, Son Dakika

21:57
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.