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Irak'ın başkenti Bağdat'ı Kerkük kentine bağlayan demir yolunun yeniden açılacağı bildirildi - Son Dakika
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Irak'ın başkenti Bağdat'ı Kerkük kentine bağlayan demir yolunun yeniden açılacağı bildirildi

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Müheybes es-Sadavi, Kerkük ziyaretinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır kullanım dışı kalan demir yolunun onarılarak yeniden hizmet vereceğini belirtti. Saldırılarda tahrip edilen köprü ve setlerin onarımına başlanacak ve projenin hızlanması için bakanlık yakın takipte olacak.

Irak\'ın başkenti Bağdat\'ı Kerkük kentine bağlayan demir yolunun yeniden açılacağı bildirildi
10.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:13
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Irak'ın başkenti BağdatKerkük kentine bağlayan demir yolunun 20 yıl aradan sonra yeniden kullanıma açılacağı bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Müheybes es-Sadavi, Kerkük ziyaretinde basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır DEAŞ başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin saldırıları ve savaşlarda tahrip edilen ve kullanım dışı kalan demir yolunun onarılarak yeniden hizmet vereceğini belirtti

Sadavi, çalışmaların hızlandırılması için Ulaştırma Bakanlığı ile Kerkük Valiliği tarafından ortak bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Saldırılarda tahrip edilen bazı köprü ve setlerin onarımına başlanacağını ve bu işlemin kısa zamanda tamamlanacağını kaydeden Sadavi, projenin hızlanması için bakanlık olarak yakın takipte olacaklarını ifade etti.

Kerkük'ten geçerek Bağdat'ı Musul'a bağlayan demir yolu projesinin Türkiye'ye kadar uzatılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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